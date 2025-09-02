Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Αμετακίνητοι οι αστυνομικοί που άφησαν ανεξέλεγκτο τον δράστη του κρίσιμου τροχαίου, λέει ο πατέρας του θύματος

Στις θέσεις τους παραμένουν οι τρεις αστυνομικοί που με τον πλημμελή έλεγχό τους πριν από δύο χρόνια φέρεται να άφησαν τον 45χρονο επιχειρηματία που είχε καταναλώσει μεγάλη τεράστια ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικά να συνεχίσει να οδηγεί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης Καρατζής.

Πρόκειται για το τροχαίο που στάθηκε αφορμή, λόγω του πλημμελούς ελέγχου που ασκήθηκε στον δράστη, να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες σχέσεις μερίδας αστυνομικών του τμήματος Χανίων με τη μαφία της Κρήτης και τελικά να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Το τροχαίο σημειώθηκε το 2023 με δράστη έναν επιχειρηματία, 45 ετών τότε, ο οποίος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην Κρήτη.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 22χρονου Παναγιώτη, με αφορμή τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα της Κρήτης, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Υποστήριξε ότι ο μόνος που απομακρύνθηκε τότε ήταν ο διοικητής της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, ενώ οι τρεις αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στον έλεγχο του οδηγού (και τον άφησαν ουσιαστικά να παραμείνει στο τιμόνι καίτοι λίγες ημέρες πριν είχε συλληφθεί εκ νέου μεθυσμένος και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης) μετά από ολιγόμηνη υπαγωγή σε καθεστώς αργίας, επανήλθαν στην υπηρεσία τους στην οποία και παραμένουν ακόμη.

«Όσον αφορά στο ξήλωμα έφυγε ο διοικητής της τροχαίας Χανίων. Μόνο αυτός έφυγε. Η διοικήτρια είναι σε μία διπλανή πόρτα, και οι 3 αστυνομικοί έκατσαν 6 μήνες διαθεσιμότητα και τώρα έχουν επιστρέψει στον δρόμο και ελέγχουν τα παιδιά μας. Περιμένουμε μήπως γίνει κάτι διαφορετικό ή αν έγινε ό,τι έγινε και τελείωσε. Δεν μας επηρεάζει η υπόθεση που βγήκε τώρα στη δημοσιότητα, εμείς χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε ο κ. Καρατζής.