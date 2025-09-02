Τροχαίο στη Θέρμη: Ελεύθερη με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη – Τι υποστήριξε

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, έπειτα από την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 45χρονη, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στην περιοχή της Θέρμης.

Ύστερα από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν η 45χρονη να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς όρους:

της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα,

της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής,

της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος

της καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η 45χρονη κατηγορείται για ένα κακούργημα και τα τρία πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ομολόγησε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων).

Τι υποστήριξε

Απολογούμενη, η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, όπως επίσης ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανέφερε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ κι ότι πληροφορήθηκε για το τροχαίο όταν την πήγε στο νοσοκομείο η φίλη της.

«Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά» φέρεται να είπε για τους δύο νεαρούς τραυματίες.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες, επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η 26χρονη οδηγός νοσηλεύεται σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.