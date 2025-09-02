Κρήτη: Έτσι δρούσε η πολυμελής εγκληματική οργάνωση σε Χανιά-Ρέθυμνο

Λεπτομέρειες για την εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε αναπτύξει δράση στην Κρήτη, στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, έδωσε την Τρίτη η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αξιωματικοί που επιλήφθηκαν έκαναν λόγο για ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά εγχειρήματα που έχουνε κληθεί να φέρουμε εις πέρας τα τελευταία χρόνια.

Αντιμετώπισαν, όπως εξήγησαν, μια πολυπληθή και πολυεπίπεδη εγκληματική οργάνωση, με σαφή δομή. Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας, που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης των ναρκωτικών. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Μέλη της οργάνωσης είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων και ακόμη και μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη διάρκεια πολύμηνης έρευνας, ακολουθήθηκε η διαδικασία της σταδιακής και επιμέρους αποδόμησης της οργάνωσης, με στοχευμένες συλλήψεις, κατασχέσεις και προφυλακίσεις καίριων και διαβαθμισμένων μελών της, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν αρκετά μέλη της οργάνωσης, από τα οποία τα 16 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές, βήμα-βήμα ακολούθησαν οι ανώτεροι κρίκοι της αλυσίδας. Αποκαλύφθηκαν αποθήκες, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης, καθώς και όπλα, πυρομαχικά και χρηματικά ποσά, ενώ απετράπη και νέα τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος δικηγόρου.

Για την ολοκληρωτική εξάρθρωσή της, υλοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης και Τ.Α.Ε. Χανίων και Ρεθύμνου, συντονισμένη και εκτεταμένη επιχείρηση σε περιοχές των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 33 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για υποβοήθηση της εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Το συνολικό οικονομικό όφελός τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.177.000 ευρώ.

Η μεθοδολογία

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», η οποία αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς, προέβαινε υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της σε διακίνηση ναρκωτικών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) σε συγκεκριμένα σημεία των Χανίων, με αυξημένη τουριστική κίνηση, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «πιάτσες» διάθεσης και πώλησης.

Ο πυρήνας των μελών αυτών λειτουργούσε κατ’ εντολή διαφορετικής υποομάδας, από την οποία προμηθευόταν τις ναρκωτικές ουσίες, με τα περισσότερα από τα μέλη της να συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς. Παράλληλα, οι προμηθευτές των ναρκωτικών προέβαιναν σε διακίνηση και ατομικά σε προσυμφωνημένα σημεία.

Πέραν των τριών βασικών σημείων διάθεσης, ολόκληρος ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές- πελάτες. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση λάμβανε χώρα διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους από άλλα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Σχετικά με το παράνομο εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, τα μέλη χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία, όσο και για την επαφή τους με υποψήφιους αγοραστές, στους οποίους παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Εν συνεχεία, τα μέλη προέβαιναν σε νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων που αποκόμιζαν, εντάσσοντάς τα στη «νόμιμη» οικονομία μέσω του τριφασικού μοντέλο ξεπλύματος: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών, όσο και νόμιμες επιχειρήσεις τους, οι οποίες λειτουργούσαν ως το λεγόμενο «πλυντήριο» για το ξέπλυμα χρημάτων.

Από την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν και μέλη της οργάνωσης ως εντολείς και συνεργοί σε περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στις 24 Ιανουαρίου 2025 στα Χανιά σε πολυκατοικία όπου διέμενε αστυνομικός.

Η έρευνα επίσης επεκτάθηκε –κατά περίπτωση- σε μέλη της οργάνωσης αλλά και μέλη του κύκλου επαφών της, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν και σε περιπτώσεις δωροδοκίας, δωροληψίας, εμπορίας επιρροής, απάτης, παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, απιστίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις εν λόγω υποθέσεις, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων ιεράς μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αλλά και κελιά σωφρονιστικού καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 858 γραμμάρια κοκαΐνης

11 κιλά και 282 γραμμάρια κάνναβης

23 γραμμάρια ηρωίνης

187 ναρκωτικά χάπια

136 χάπια και 46 φιαλίδια αναβολικών ουσιών

16 δενδρύλλια κάνναβης

9 ζυγαριές ακριβείας

5 πολεμικά τιφέκια, μεταξύ των οποίων 2 Kalashnikov και M16

πλήθος εξαρτημάτων πυροβόλων τιφεκίων

12 πυροβόλα όπλα (10 πιστόλια και 2 περίστροφα), μετά των εξαρτημάτων τους

14 κυνηγετικά όπλα-καραμπίνες

4.075 φυσίγγια

33 αυτοκίνητα

10 δίκυκλα

66 τηλεφωνικές συσκευές

19 τάμπλετ και

το συνολικό χρηματικό ποσό των 99.665 ευρώ.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 5.800 διακινήσεις-αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, με πάνω από 41 κιλά κάνναβης, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.