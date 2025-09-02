Πάτρα: Σύλληψη 14χρονου για εμπρησμό

Ένας ανήλικος, 14χρονος, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην Πάτρα, από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, ενώ αναζητούνται για να συλληφθούν οι γονείς του, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Ειδικότερα, ο ανήλικος, ενεργώντας από κοινού με τους δύο άλλους κατηγορούμενους, προκάλεσαν, σε στάση προαστιακού στην Πάτρα, πυρκαγιά σε καλαμιές, η οποία κατεσβέσθη άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν άμεσα τον 14χρονο κοντά στον τόπο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανηλίκου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.