Λαμία: Εξιχνιάστηκε άμεσα ληστεία και αρπαγή τύπου «tiger»

Άμεσα εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας η ληστεία και αρπαγή τύπου «tiger» που διαπράχθηκε το πρωί της Κυριακής στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ληστεία, αρπαγή τύπου «tiger» και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες, με την απειλή μαχαιριού και πιστολιού, αρχικά απαίτησαν χρήματα από το θύμα. Εν συνεχεία, επιβίβασαν τον παθόντα στο όχημά του, οδηγώντας τον σε απόμερη τοποθεσία, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, του απέσπασαν τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής και πραγματοποίησαν αναλήψεις, αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 6.300 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου με τη γεμιστήρα του, ένα ρόπαλο με προσαρτημένα καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.