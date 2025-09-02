Προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως συνεργός του διαβόητου κακοποιού «Έντικ»

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, φέρεται να είναι το «δεξί χέρι» του διαβόητου κακοποιού «Έντικ» ο οποίος διαφεύγει στο Ντουμπάι, φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του φυγάδα και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Κατά την απολογία του ο 36χρονος φέρεται να αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ» ούτε κάποιο άλλο μέλος της συμμορίας και απέδωσε την εμπλοκή του στην υπόθεση σε προσωπική διάφορα που είχε με ιδιώτη , ο οποίος τον κατήγγειλε για εκβιασμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος έχει ποινικό παρελθόν. Η εγκληματική οργάνωση, στην οποία κατηγορείται ότι είναι μέλος, είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου.