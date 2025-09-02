Χίος: Άκαρπες οι προσπάθειες εντοπισμού του Τούρκου διακινητή

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου κρατούμενου για διακίνηση μεταναστών, ο οποίος κατά τη διάρκεια μεταγωγής του με πλοίο από τον Πειραιά προς τη Λέσβο, τα ξημερώματα της Κυριακής, έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης, στο ύψος των Οινουσσών.

Ο 32χρονος που φορούσε χειροπέδες και τον οποίο συνόδευαν 4 αστυνομικοί, φέρεται να έκανε ότι κοιμόταν και να εκμεταλλεύθηκε κάποια στιγμή αδράνειας τρέχοντας προς μια ανοικτή πόρτα του πλοίου που τον μετέφερε, για να πέσει στη θάλασσα προκειμένου να αποδράσει.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λαγκάδας Χίου βρίσκονται σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο.

Επιπλέον, για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Η σύλληψή του και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο 32χρονος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου από τη λιμενική Αρχή Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.