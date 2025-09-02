Κόρινθος: Μυστήριο με τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου – Αστυνομικές έρευνες σε εξέλιξη

Απαντήσεις από το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένει η Αστυνομία, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του 22χρονου, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα φέροντας τραύματα στον λαιμό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, γιατρός του νοσοκομείου Κορίνθου ενημέρωσε ότι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα ένας άνδρας 22 ετών με ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης του περιστατικού απεβίωσε.

Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες επί του παρόντος.

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος βρέθηκε τραυματισμένος από τον αδελφό του μέσα στο σπίτι του στην τοπική κοινότητα Άσσου και στην συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Λαμβάνονται καταθέσεις

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την υπόθεση, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο.

Παράλληλα, κατά το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι όπου βρέθηκε τραυματισμένος.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, επί του παρόντος δεν έχει εντοπιστεί το μαχαίρι από το οποίο προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός.