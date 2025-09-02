Χανιά: Το τροχαίο που ξετύλιξε το κουβάρι της μαφίας, οι «Νονοί» της Κρήτης και οι εκβιασμοί εκατομμυρίων

Νέα στοιχεία για μία από τις πιο πολυπλόκαμες εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν για χρόνια ανενόχλητες στην Κρήτη έρχονται συνεχώς στο φως.

Η υπόθεση, που αριθμεί ήδη 48 συλλήψεις, αποκαλύπτει ένα δίκτυο με χαρακτηριστικά «μαφίας» και οικονομικό όφελος που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ακόμη 40 άτομα και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε και νέες συλλήψεις.

Σήμερα το μεσημέρι, σε συνέντευξη Τύπου στα Χανιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μαζί με την ηγεσία της τοπικής αστυνομίας θα παρουσιάσουν αναλυτικά την υπόθεση. Αυτό που έχει ήδη γίνει σαφές είναι πως η «μαφία της Κρήτης» δεν ήταν υπόθεση λίγων προσώπων, αλλά ένα εκτεταμένο δίκτυο που επηρέαζε κοινωνικές, επιχειρηματικές και θρησκευτικές δομές στο νησί.

Προθεσμία για απολογίες – Δικογραφία σε 5 κούτες

Οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων, με τις απολογίες των 30 να συνεχίζονται σταδιακά έως την Παρασκευή.

Η δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε πέντε κούτες, ξεπερνά τις 1.500 σελίδες και περιλαμβάνει πλήθος αδικημάτων – από διακίνηση ναρκωτικών και όπλων έως εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βομβιστικές επιθέσεις.

Το τροχαίο που έφερε αποκαλύψεις

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά τον τραγικό θάνατο 22χρονου σε τροχαίο στη Σούδα τον Ιανουάριο. Τότε οι ελλιπείς χειρισμοί των τοπικών αστυνομικών, σε συνδυασμό με παλιότερη ανεξιχνίαστη βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, οδήγησε στο «ξήλωμα» τοπικών στελεχών και στην αντικαταστάση από στελέχη της Αττικής.

Οι νέοι ερευνητές ξεκίνησαν αμέσως μυστικές παρακολουθήσεις και τηλεφωνικές επισυνδέσεις, ενώ δύο μυστικοί αστυνομικοί –ένας άνδρας και μία γυναίκα– παρεισέφρησαν στην οργάνωση, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως εργαζόμενους στην εστίαση.

Οι «νονοί» της Δυτικής Κρήτης

Αρχηγοί της οργάνωσης φέρονται δύο αδέλφια, 57 και 47 ετών, γνωστοί επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο με ξενοδοχεία και beach bar. Γύρω τους πλέχτηκε ένα δίκτυο από επιχειρηματίες, αστυνομικούς, δύο στρατιωτικούς αλλά και έναν κληρικό, που συμμετείχαν σε εκβιασμούς, νομιμοποίηση εσόδων και αγοραπωλησίες «φιλέτων» εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποίησαν χιλιάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με τις πληρωμές να γίνονται συχνά μέσω IRIS ή POS, ώστε τα ποσά να «ξεπλένονται» μέσα από νόμιμες επιχειρήσεις.

Εκβιασμοί εκατομμυρίων και βομβιστικές επιθέσεις

Η δικογραφία φέρεται να καταγράφει σειρά αδικημάτων:

εκβιασμούς κληρικών

απόπειρες εκβίασης επιχειρηματιών και εργολάβων,

χρηματισμούς κρατικών λειτουργών για αποχαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων,

ακόμη και απόπειρα επηρεασμού εκκλησιαστικών εκλογών για Μητροπολίτη.

Όλα τα παραπάνω ήταν εκβιασμοί εκατομμυρίων ευρώ.

Το «ρεπερτόριο» συμπληρώνουν βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμοί και «προστασία» σε νυχτερινά μαγαζιά.