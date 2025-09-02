Οι σκλάβοι της Μικρασιατικής Καταστροφής: Από τα χέρια των μανάδων και των γυναικών στα τάγματα εργασίας, τα διαβόητα αμελέ ταμπουρού

Από τα χέρια των γυναικών και των παιδιών τους άρπαζαν οι Τούρκοι τους Μικρασιάτες τον μαρτυρικό Σεπτέμβριο του 1922. Με τον Ελληνικό Στρατό ηττημένο και την άλλοτε κοσμοπολίτικη Σμύρνη παραδομένη στις φλόγες, η πτώση του ελληνισμού της Ιωνίας ήταν γεμάτη φόβο, αγωνία και αβεβαιότητα.

Τα διαβόητα αμελέ ταμπουρού, τα τάγματα καταναγκαστικής εργασίας, είχαν ήδη δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Αρμένιους στο πλαίσιο του καλά μελετημένου σχεδίου εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατέρρεε με πάταγο.

Και τώρα είχε έρθει η ώρα να «αιμοδοτηθούν» από τους πληγωμένους Μικρασιάτες.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr