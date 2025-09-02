Logo Image

Πάτρα: Απολογείται ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη

Κοινωνία

Πάτρα: Απολογείται ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σήμερα η κηδεία της ηλικιωμένης

Ενώπιον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 86χρονη και να τραυματιστεί ελαφρά ένα 8χρονο κορίτσι που ήταν μαζί με την ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος κινείτο επί της Λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την ηλικιωμένη και την 8χρονη την ώρα που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων. Ο μοτοσικλετιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε με ταχύτητα- γεγονός που ερευνάται από τις αρχές- καθώς σταμάτησε περίπου 150 μέτρα μακριά.

Κηδεύεται η 85χρονη

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της 85χρονης, ενώ η 8χρονη νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube