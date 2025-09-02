Πάτρα: Απολογείται ο οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 85χρονη

Ενώπιον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 86χρονη και να τραυματιστεί ελαφρά ένα 8χρονο κορίτσι που ήταν μαζί με την ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος κινείτο επί της Λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την ηλικιωμένη και την 8χρονη την ώρα που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων. Ο μοτοσικλετιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε με ταχύτητα- γεγονός που ερευνάται από τις αρχές- καθώς σταμάτησε περίπου 150 μέτρα μακριά.

Κηδεύεται η 85χρονη

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της 85χρονης, ενώ η 8χρονη νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου.