Πάτρα: Φωτιά δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην Αγυιά – Με λεωφορεία τα δρομολόγια της Hellenic Train

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άμεση κατάσβεση, προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα.

Επί τόπου βρίσκεται και η αστυνομία που εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με το τοπικό ενημερωτικό site thebest.gr.

Όπως σημειώνει η Hellenic Train σε σχετική ανακοίνωση: «Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο -Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».