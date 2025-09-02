Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο που διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστού ως «χάπι του βιασμού», προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη του 45χρονου έγινε έπειτα από την αξιολόγηση πληροφοριών που έδειχναν ότι διακινούσε GHB στην πόλη, κάτι που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής έρευνας στο σπίτι όπου διέμενε.

Στην αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

επτά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν GHB καθαρής ποσότητας 73,3 ml,

δύο σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της συγκεκριμένης ουσίας,

243 δισκία και πέντε αμπούλες αναβολικών,

καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος αφορά τα αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και του αντιντόπινγκ, όπως επίσης για επιβλαβή φάρμακα.

Ο 45χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.