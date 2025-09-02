Logo Image

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – 35χρονος γρονθοκόπησε συνεπιβάτη του

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους – 35χρονος γρονθοκόπησε συνεπιβάτη του

Ο πιλότος ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο πλησιέστερο αεροδρόμιο- Συνελήφθη ο 35χρονος

Επεισοδιακή ήταν χθεσινή πτήση αεροσκάφους από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια λόγω επιθετικής συμπεριφοράς που παρουσίασε 35χρονος επιβάτης.

Μάλιστα λόγω του περιστατικού το αεροσκάφος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Τι συνέβη

Όπως έχει γίνει γνωστό, όλα ξεκίνησαν όταν 35χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, επιτέθηκε -για άγνωστη αιτία- κατά συνεπιβάτη του (41 ετών), υπηκόου Τουρκίας, τον οποίο γρονθοκόπησε, διαταράσσοντας την ασφάλεια της πτήσης, οπότε ο πιλότος ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο πλησιέστερο αεροδρόμιο- εν προκειμένω της Θεσσαλονίκης.

Ο παθών, αφού εξετάστηκε από γιατρό του αερολιμένα, συνέχισε κανονικά την πτήση, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία, απλή σωματική βλάβη, απείθεια και διασάλευση της τάξης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube