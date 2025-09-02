Παλιές ταυτότητες: Μέχρι πότε ισχύουν σαν ταξιδιωτικό έγγραφο

Οι ελληνικές ταυτότητες παλαιού τύπου δεν έχουν ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επιτρατείας (ΣτΕ), ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, από του χρόνου το καλοκαίρι, η μπλε, κλασική ταυτότητα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρώπη.

«Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που έχουμε τέτοια ανασφαλή ταυτότητα, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να πλαστογραφηθεί», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ. «Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως οι ταυτότητες που βγήκαν με προδιαγραφές του 1960 δεν μπορούν να είναι ασφαλείς ταυτότητες το 2025», πρόσθεσε.

Επομένως, από του χρόνου το καλοκαίρι τα ταξίδια στην Ευρώπη θα μπορούν να πραγματοποιούνται είτε με την επίδειξη της νέας ταυτότητας είτε με την επίδειξη του διαβατηρίου, για την έκδοση του οποίου ωστόσο θα χρειαστεί αναπόφευκτα κάποια στιγμή η αλλαγή της ταυτότητας. «Επειδή είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξετε και την ταυτότητα για να πάτε σε διαβατήριο», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την έκδοση νέας ταυτότητας είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού, για την έκδοση του οποίου από τους πολίτες δόθηκε παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Μετά τις 5 Νοεμβρίου, όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου, ο Προσωπικός Αριθμός θα αρχίσει να εκδίδεται μόνος του στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν λάθη ταυτοποίησης στα διάφορα μητρώα του κράτους και οι πολίτες θα ενημερώνονται σχετικά. Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι σήμερα έχουν βγάλει Προσωπικό Αριθμό περίπου 1,3 εκατ. Έλληνες.