Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Deadline 365 ημερών”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μειώνονται οι τιμές 1.000 προϊόντων”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΝΘΡΩΠΟ των μαφιόζων προωθούσε ο Πατριάρχης!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.179 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο”
ΕΣΤΙΑ: “Τον απείλησαν με εισβολή στο Σινά και αυτός “καθαιρεί” τον Αρχιεπίσκοπο”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΓΙΑΤΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η κρίσιμη συνάντηση που αλλάζει τον κόσμο”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμία προσδοκία – καμία αναμονή! Ολοι στο συλλαλητήριο των συνδικάτων”
ΤA NEA: “Διαθήκες: τι αλλάζει”
ΚONTRA: “ΣΤΟ ΦΩΣ Η “ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ” ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”