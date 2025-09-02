Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Deadline 365 ημερών”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μειώνονται οι τιμές 1.000 προϊόντων”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΑΝΘΡΩΠΟ των μαφιόζων προωθούσε ο Πατριάρχης!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “1.179 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο”

ΕΣΤΙΑ: “Τον απείλησαν με εισβολή στο Σινά και αυτός “καθαιρεί” τον Αρχιεπίσκοπο”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΓΙΑΤΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η κρίσιμη συνάντηση που αλλάζει τον κόσμο”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμία προσδοκία – καμία αναμονή! Ολοι στο συλλαλητήριο των συνδικάτων”

ΤA NEA: “Διαθήκες: τι αλλάζει”

ΚONTRA: “ΣΤΟ ΦΩΣ Η “ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ” ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ”