Logo Image

Σοκ στην Κόρινθο: Πέθανε 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό

Κοινωνία

Σοκ στην Κόρινθο: Πέθανε 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi/ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο από συγγενείς του – Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη

Τραγωδία στην Κόρινθο. 22χρονος έχασε τη ζωή του από τραύμα με μαχαίρι στο λαιμό.

Όπως μεταδίδει το Korinthos TV, o νεαρός μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο από την οικογένειά του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το αιματηρό περιστατικό

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου ότι στα επείγοντα είχε διακομιστεί ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον σώσουν, ωστόσο τα τραύματα αποδείχθηκαν εξαιρετικά σοβαρά και ο νεαρός κατέληξε λίγο αργότερα.

Έρευνες για τον δράστη

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και να ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube