Σοκ στην Κόρινθο: Πέθανε 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό

Τραγωδία στην Κόρινθο. 22χρονος έχασε τη ζωή του από τραύμα με μαχαίρι στο λαιμό.

Όπως μεταδίδει το Korinthos TV, o νεαρός μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο από την οικογένειά του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το αιματηρό περιστατικό

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου ότι στα επείγοντα είχε διακομιστεί ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον σώσουν, ωστόσο τα τραύματα αποδείχθηκαν εξαιρετικά σοβαρά και ο νεαρός κατέληξε λίγο αργότερα.

Έρευνες για τον δράστη

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και να ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.