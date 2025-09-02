Καιρός: Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία – Τι περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Ηλιοφάνεια και ζέστη θα κυριαρχήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 36 βαθμούς.

Το απόγευμα αναμένονται λίγες νεφώσεις σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια πελάγη έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος, με μέγιστες τιμές 32-34 βαθμούς και τοπικά 35-36 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Βόρειοι 2-4 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33-34 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3-4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33-34 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι 2-4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34-36 βαθμούς. Στις Σποράδες έως 31.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30-32 βαθμούς, στη νότια Κρήτη έως 34.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32-34 βαθμούς.

Αττική

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 2-4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς.

Το σκηνικό τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03-09-2025

Στο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με μεμονωμένους όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.