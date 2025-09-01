Logo Image

Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία μετά από ατύχημα με φορτηγό

Κοινωνία

Εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Αστυνομία μετά από ατύχημα με φορτηγό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου λόγω ατυχήματος που σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

