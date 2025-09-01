Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι δεκάδες συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση

Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή Χανίων οδηγούνται το απόγευμα της Δευτέρας οι συλληφθέντες ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να δρούσε στην Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο, σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Κατά ομάδες οι συλληφθέντες προσάγονται στο κτήριο των δικαστηρίων, με τους πάνοπλους αστυνομικούς να τηρούν ισχυρά μέτρα ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους θα ζητήσουν αναβολή 48 ωρών.

Πρόκειται για τα 36 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Οι υπόλοιποι 12 κατηγορούμενοι είναι ήδη έγκλειστοι σωφρονιστικών καταστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

