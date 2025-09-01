Logo Image

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Υ.

Στη φλεγόμενη περιοχή και 2 ελικόπτερα

Χαμηλή βλάστηση στη Χαλκιδική, στη Νέα Τρίγλια, καίγεται το απόγευμα της Δευτέρας.

Την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανέλαβαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, συνδράμουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

