Κρήτη: Σε τρία φέουδα είχε χωρίσει η εγκληματική οργάνωση τα Χανιά

Ενα θανατηφόρο τροχαίο τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα 22χρονο, στάθηκε… «μοιραίο» για την εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο εν λόγω τροχαίο σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχαν κάνει οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί μετά από βομβιστική επίθεση σε σπίτι συναδέλφου τους, (που τους ‘έψαχνε’) προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής.

Οι τελευταίοι δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Εφτασαν στο νησί και ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Καθοριστική για την εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συμβολή δύο μυστικών αστυνομικών, (ενός άνδρα και μιας γυναίκας) που ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης, και κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται:

επιχειρηματίες,

ένας αστυνομικός,

δύο στρατιωτικοί καθώς και

ένας κληρικός.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Οι αρχηγοί

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Τρία τσιφλίκια

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει τον νομό Χανίων σε τρεις περιοχές «αρμοδιότητας».

Τρεις υποομάδες με δικά της πελατολόγια η καθεμία προμήθεαν ηθευαν δικούςτους πελάτες

Η πρώτη ομάδα είχε ως περιοχή ευθύνης το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, η δεύτερη το Ενετικό Λιμάνι και η τρίτη την Πλατεία 1866.