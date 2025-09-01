Τηλεφωνική γραμμή 1555: Και βιντεοκλήση στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Το τηλεφωνικό κέντρο του 1555 επισκέφθηκε τη Δευτέρα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας του τηλεφωνικού κέντρου 1555 «Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» και της διαδικασίας προγραμματισμού ραντεβού.

Πρόκειται για μία καινούρια λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με προβλήματα ακοής να εξυπηρετούνται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους, εκπαιδευμένους στη θεματολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η κα Κεραμέως παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία ορισμού ραντεβού από το site του 1555 για την υπηρεσία της νοηματικής, συνομίλησε με υπαλλήλους της υπηρεσίας και τον διερμηνέα της νοηματικής που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ παρακολούθησε και δοκιμαστικό βιντεοκλήσης μεταξύ υπαλλήλου/διερμηνέα και πολίτη με προβλήματα ακοής.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η υπουργός δήλωσε: «Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση.

Επεκτείνουμε τη λειτουργία του 1555 προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής.

Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, μεριμνούμε για όλους ανεξαιρέτως με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των Ελλήνων πολιτών».

@n_kerameus 👉 Ήξερες ότι η τηλεφωνική γραμμή 1555 προσφέρεται πλέον και στη νοηματική γλώσσα; Κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας μπορούν εύκολα να κλείσουν online ραντεβού για βιντεοκλήση στη νοηματική, ώστε να εξυπηρετούνται σε θέματα που αφορούν τον ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για προσβάσιμες υπηρεσίες για όλους. ♬ πρωτότυπος ήχος – Niki Kerameus

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος ραντεβού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://1555.gov.gr με κωδικούς Taxisnet μέσω της ψηφιακής εξυπηρέτησης του 1555.

Η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00.

Στην ιστοσελίδα του 1555 υπάρχει αναρτημένο σχετικό βίντεο.