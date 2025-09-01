Logo Image

Φωτιά τώρα στην Πτολεμαΐδα

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Φωτιά ξέσπασε στην Πτολεμαΐδα, σήμερα Δευτέρα το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Kozanimedia.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε παλιό ορυχείο.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

