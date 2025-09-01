Logo Image

Κορωπί: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό – Πέταξαν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα κοντά σε δασική έκταση

Κοινωνία

Κορωπί: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό – Πέταξαν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα κοντά σε δασική έκταση

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ

Δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 52 ετών, συνελήφθησαν από τις αρχές καθώς προκάλεσαν πυρκαγιά όταν έριξαν βεγγαλικά και πυροτεχνήματα κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθησαν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, “Υψηλή Επικινδυνότητα”, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική».

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

