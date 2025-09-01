Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για εμπρησμό στην Παιανία

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος για εμπρησμό στον λόφο Παλαιοπαναγιάς στην περιοχή της Παιανίας.

Οι κινήσεις του κατηγορούμενου έχουν καταγραφεί σε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο λίγα δευτερόλεπτα πριν εκδηλωθεί η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος έβαλε φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια πέταξε το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του:

«Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί να κάνω φυσικοθεραπεία. Το σακίδιο πλάτης που είχα το πέταξα σε κάδο απορριμμάτων διότι είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή».