Μέτρα της Κομισιόν για το νοθευμένο μέλι: Στόχος η προστασία καταναλωτών και μελισσοκόμων

Μέτρα για την ανίχνευση νοθευμένου μελιού ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωστοποίησε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα.

Ο αρμόδιος επίτροπος, Κριστόφ Χάνσεν, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος και δεσμεύεται ότι θα εκδοθούν πράξεις που θα καθορίζουν σαφείς μεθόδους και κριτήρια για τον προσδιορισμό του τόπου συγκομιδής του μελιού, καθώς και ενιαίες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο Ένωσης. Οι τεχνικές εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για το μέλι».

Παράλληλα, τονίζει ότι η μελισσοκομία παραμένει προτεραιότητα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με στοχευμένη στήριξη για την ενίσχυση του τομέα. Αυτή θα περιλαμβάνει επενδύσεις και δράσεις για την πρόληψη ζημιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στήριξη σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και ενημέρωση.

Ο επίτροπος υπενθυμίζει ακόμη ότι η δέσμη μέτρων απλούστευσης που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο, καθώς και οι προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ (2028-2034), θα δώσουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία να στηρίξουν τους μελισσοκόμους τους. Μεταξύ άλλων, θα επιτρέπονται πληρωμές ανά κυψέλη για περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις, οικολογικά προγράμματα και μελλοντική συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη.

Στην ερώτησή του, ο κ. Τσιόδρας είχε επισημάνει ότι οι πρακτικές νοθείας του μελιού αποτελούν σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο για τους καταναλωτές και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου, ζητώντας πιο αυστηρά μέτρα προστασίας και στήριξης του τομέα απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ