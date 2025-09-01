Αττική Οδός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά το τροχαίο με φορτηγό και νταλίκα που μετέφερε οχήματα

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική οδό, στο ύψος του Ασπροπύργου, καθώς άνοιξαν οι λωρίδες που είχαν κλείσει λόγω του τροχαίου ατυχήματος με φορτηγό και νταλίκα που μετέφερε οχήματα.

Η νταλίκα που μετέφερε οχήματα και το φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μεσημέρι.

Οχήματα έπεσαν από τη νταλίκα στο οδόστρωμα

Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα έπεσαν στο οδόστρωμα, ενώ το φορτηγό που ενεπλάκη στο συμβάν έφυγε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Λόγω του ατυχήματος και μέχρι να καθαριστεί το οδόστρωμα διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και αντίστοιχα η ίδια λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Η κίνηση στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την Περιφ. Αιγάλεω,

5΄-10΄ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Επιπλέον, υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.