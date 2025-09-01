Μονή Σινά: Παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου – Έκκληση για ενότητα

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος παρενέβη σήμερα με γραπτή δήλωση του για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, κάνοντας έκκληση για πραγματική ενότητα η οποία θα οδηγήσει στην εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης, που θα διασφαλίζει την διατήρηση του καθεστώτος της Μονής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιστολή τονίζει παράλληλα ότι δεν είναι τώρα η ώρα να διευθετηθούν εσωτερικά θέματα της Μονής ούτε της Πολιτείας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σημειώνει πως «η Εκκλησία της Κύπρου γνωρίζει πολύ καλά, εκ πείρας, ότι ο Ελληνισμός έχει καταβάλει πολύ βαρύ τίμημα εξαιτίας των εθνικών διχασμών και της εκκλησιαστικής διάσπασης». «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η διασάλευση της εκκλησιαστικής ενότητας και της τάξης πάντοτε οδηγεί σε εθνική διχόνοια, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τον Ελληνισμό», υπογραμμίζει στη δήλωσή του.

Καταληκτικά, ο Μακαριώτατος αναφέρει πως εκφράζει «την ολόθυμη ευχή και παράκληση προς την Σιναϊτική Αδελφότητα, όπως αναλογιζόμενη την κρισιμότητα την οποία διέρχεται η ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, συνεργαστεί με πνεύμα αγάπης, ενότητας και εκκλησιαστικής συνείδησης με τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραΐσώ και Ηγούμενο της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά κ. Δαμιανό, ώστε να διαφυλαχθούν τα πάσης φύσεως συμφέροντα της Μονής και του Έθνους μας».