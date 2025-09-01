Logo Image

Κοινωνία

Κηφισιά: Έδεσαν και λήστεψαν 89χρονη στο σπίτι της

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Στο ισόγειο διαμέρισμα 89χρονης με σκοπό να τη ληστέψουν εισέβαλαν δύο άγνωστοι, χθες Κυριακή το πρωί, στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10.00 το πρωί της Κυριακής οι δύο δράστες εισέβαλαν στο διαμέρισμα μέσω ανασφάλιστης μπαλκονόπορτας.

Έδεσαν την 89χρονη

Ακολούθως, οι δράστες ακινητοποίησαν την 89χρονη χρησιμοποιώντας δεματικά καλώδια και αφού αφαίρεσαν τιμαλφή, τραπεζικές κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο, διέφυγαν.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

