Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Συγκρούστηκαν φορτηγό και νταλίκα που μετέφερε οχήματα – Έκλεισαν λωρίδες και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: LATO KLODIAN / EUROKINISSI

Νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του Ασπροπύργου, σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι.

Νταλίκα που μετέφερε οχήματα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Έκλεισαν λωρίδες και στα 2 ρεύματα

Λόγω του τροχαίου, έκλεισαν:

  • Η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
  • Η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, αναμένονται καθυστερήσεις.

