Πρόσφυγας της Μικρασιατικής Καταστροφής αφηγείται τη ζωή από το Λιβίσι στη Σύρο

Κοινωνία

Η Βασιλεία Τσαούσογλου (πηγή: phonotheque.hypotheses.org)

Η φωνή (και η ιστορία) της Βασιλείας Τσαούσογλου περιλαμβάνονται στη συλλογή προφορικών μαρτυριών «Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στη Σύρο»

Πρόσφυγας πρώτης γενιάς η Βασιλεία Τσαούσογλου, αφηγείται τα γεγονότα πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή με τη βοήθεια της κόρης της, όπως τα έζησε η ίδια το 1922.

Ηχογραφήθηκε στις 7 Αυγούστου του 2001 στη Σύρο από την ιστορικό Κατιλένα Σταθάκου για τη συλλογή προφορικών μαρτυριών «Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στη Σύρο».

H Bασιλεία Τσαούσογλου γεννήθηκε το 1909 στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας της λεγόταν Μάρκος Χατζηστεφάνου, καπνέμπορος στο επάγγελμα, και η μητέρα της Κοραλία, η οποία έκανε τέσσερα παιδιά: τρία αγόρια και ένα κορίτσι.

