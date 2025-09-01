Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΑΙΘΑ: Αιτήσεις επιλογής και εγγραφής καταρτιζομένων

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Θα υποβάλλονται από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 13:00, μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 15:00, μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr

Στον ίδιο σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και απαντήσεις σε «Συχνές Ερωτήσεις».

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής- εγγραφής στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιλέγοντας μέχρι 3 ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στις Σ.Α.Ε.Κ., του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και τη Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχεται δωρεάν. Οι Σ.Α.Ε.Κ. προσφέρουν ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Η αίτηση για επιλογή στις Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία υποβάλλεται στις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. Κ5/149570/29-12-2023 (Β΄158/13-1-2024) απόφαση του γενικού γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισής και Δια Βίου Μάθησης.

Για να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι οποίες θα παρέχονται το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 ακολουθήσετε τον σχετικό σύνδεσμο.

Εγγραφή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου, Τ.Ε.Λ. μπορούν να εγγράφονται στο γ΄ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ.

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ. υποβάλλεται αποκλειστικά στις Σ.Α.Ε.Κ. από 1-30/9/2025.

Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2025 – 2026 στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στον σχετικό σύνδεσμο.