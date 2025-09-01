Logo Image

Οπλίτης γιατρός τοποθετείται στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών

Κοινωνία

Κατόπιν απόφασης του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη

Ιατρός οπλίτης θητείας τοποθετείται για την υγειονομική κάλυψη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη.

«Η ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα ακριτικά μας νησιά αποτελεί πάγια προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» δήλωσε ο κ. Δαβάκης.

«Με την τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών, επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά στην πράξη τη στήριξη της Πολιτείας και των Ενόπλων μας Δυνάμεων στους ακρίτες μας» πρόσθεσε,

