Τροχαίο στη Λ. Αμαλίας, καραμπόλα στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο ύψος των Στύλων Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο σημείο, καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Τροχαίο στη Λ. Κηφισού

Στο μεταξύ, καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στη Λ. Κηφισού, στο ύψος της Ροσινιόλ, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Η ενημέρωση της Τροχαίας

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, αυξημένη ήταν η κυκλοφορία των οχημάτων την τελευταία ώρα σε:

Αθηνών – Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος – από Χαϊδάρι έως διυλιστήρια)

Αθηνών – Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος – από Παλατάκι)

Αθηνών – Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος – από ΚΤΕΛ έως Αχαρνών)

Αλεξάνδρας

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Η εικόνα στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται οι εξής καθυστερήσεις:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.