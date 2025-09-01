Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ με συνομήλική της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 16χρονη που έχασε τις αισθήσεις της από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διαμένει η ανήλικη μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Κρυφά από τις μητέρες τους, οι δύο έφηβες ήπιαν μία φιάλη με βότκα, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε αφού προηγουμένως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως που συνέλαβαν τις δύο μητέρες, βουλγαρικής καταγωγής (46 και 42 ετών). Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.