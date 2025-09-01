Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 οι νεκροί – Ισοπεδώθηκαν τρία χωριά

Πάνω από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ανατολικό Αφγανιστάν, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουνάρ σε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 8 χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ματίν Κάνι εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν, τουλάχιστον 622 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό.

Υπάρχει ωστόσο ανησυχία ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι μεγαλύτερος.

Ο σεισμός χτύπησε ιδίως τις επαρχίες Κουνάρ (βορειοανατολικά) και Νανγκαρχάρ (νοτιοανατολικά), ισοπεδώνοντας ολόκληρα χωριά, και σωστικά συνεργεία αναζητούν τις τελευταίες ώρες επιζήσαντες στα συντρίμμια σπιτιών. Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.

Πέντε μετασεισμοί

Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).