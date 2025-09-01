Logo Image

Ιωάννινα: 71χρονος τραυματίστηκε από σκάγια άλλου κυνηγού που θεωρούσε ότι στόχευε το θήραμα

Προανάκριση διενεργεί η Αστυνομία

Ένας κυνηγός 71 ετών τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχτηκε σκάγια από άλλον κυνηγό κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου σε περιοχή του Παρακαλάμου.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η ομάδα είχε οργανώσει «παγάνα», όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε το θήραμα. Τα σκάγια χτύπησαν τον φίλο του κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό.

Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.

