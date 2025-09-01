Πούτιν: Η «συνεννόηση» που επετεύχθη στην Αλάσκα ανοίγει το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η «συνεννόηση» που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγουν ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ηγέτες από την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Νοτιοανατολική Ασία παρευρίσκονται στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στην πόλη Τιαντζίν, την οποία φιλοξενεί ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

«Από αυτή την άποψη, εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες και τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας στο φόρουμ στην Τιαντζίν. «Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είχε ήδη αναλύσει λεπτομερώς στον Κινέζο ομόλογό του την Κυριακή το αποτέλεσμα των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα και το έργο «που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη» για την επίλυση της σύγκρουσης και θα παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες στις διμερείς συναντήσεις του με τον Κινέζο πρόεδρο και άλλους ηγέτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο. Ο Τραμπ έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ινδία ή η Κίνα πρόκειται να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Για να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη η ουκρανική διευθέτηση, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης», τόνισε, προσθέτοντας ότι εν μέρει η σύγκρουση «οφείλεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Δύσης να φέρει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ».

Στη διάρκεια συνόδου κορυφής, ο Ρώσος πρόεδρος υπεραμύνθηκε επίσης της επίθεσής του στην Ουκρανία κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.

«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε.

«Προκειμένου να υπάρξει μια ουκρανική διευθέτηση που να είναι βιώσιμη και μακροπρόθεσμη, πρέπει να εξαλειφθούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης, τις οποίες μόλις ανέφερα και τις οποίες έχω επανειλημμένα αναφέρει στο παρελθόν», ανέφερε επίσης.