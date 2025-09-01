Logo Image

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 90 μεταναστών νότια της Κρήτης

Κοινωνία

(REUTERS/Nicolas Economou)

Οι αλλοιδαποί μεταφέρθηκαν σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα μεσάνυχτα περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 51 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στο δεύτερο περιστατικό, το πρωί, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.

