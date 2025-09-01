Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το καλάθι της ΔΕΘ και η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Δευτέρα.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Πρόγνωση φοροδιαφυγής με ΑΙ”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οι δυσαρεστημένοι διαμορφώνουν το καλάθι της ΔΕΘ”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΥΠΟΠΤΗ ΑΣΥΛΙΑ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι αυξήσεις συντάξεων για το 2026”
ΕΣΤΙΑ: “Ο κόσμος μετακινείται πρός ανατολάς”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΛΕΥΡΗ”
ΤA NEA: ” “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” Μαύρες τρύπες στα ραντάρ του”
ΚONTRA: “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟ ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΚΑΡΤΕΛ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”