Γ. Τσούκαλης για εγκληματική οργάνωση Κρήτης: Πιθανή εμπλοκή αρχιμανδρίτη – Μπορεί να διαπιστώσουμε ιεροσυλία

Κοινωνία

EUROKINISSI/STELIOS MISINAS

Νέες πληροφορίες για την εγκληματική οργάνωση

Για τεράστια επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας έκανε λόγο ο ιδιωτικός ερευνητής Γ. Τσούκαλης αναφορικά με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. 

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Τσούκαλης ανέφερε πως υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή Αρχιμανδρίτη στην υπόθεση, σχολιάζοντας: «Αν υπάρχει η εμπλοκή Αρχιμανδρίτη, δεν θα υπάρχει έκπληξη εάν ακούσουμε και για ιεροσυλία».

«Η παραβατικότητα δεν έχει όρια. Ένας που θέλει να βγάλει χρήμα από έγκλημα, θα ασχοληθεί και με όπλα και με ναρκωτικά και με αρχαία και ιεροσυλία», πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε ότι συνελήφθησαν 48 άτομα. Η δράση ήταν ευρύτατη, περιλαμβάνοντας εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

