Κρήτη: Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση με επιχειρηματίες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς – Εγκέφαλοι 2 αδέλφια

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη, με αποτέλεσμα την εξάρθρωση πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 48 ατόμων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, «εγκέφαλοι» του κυκλώματος είναι δύο αδέλφια από τα Χανιά, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και πλήθος άλλων αδικημάτων.

Πολυτελής ζωή με «μαύρο χρήμα»

Τα δύο αδέλφια, που είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, κατάφεραν τα τελευταία χρόνια –όπως επισημαίνουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.– να εμφανίζονται ως ισχυροί επιχειρηματίες, κυρίως στον τουριστικό κλάδο.

Διαθέτουν πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα έξω από τα Χανιά, ενώ ζούσαν σε βίλες εκατομμυρίων και κυκλοφορούσαν με πανάκριβα αυτοκίνητα. Η «ανοχή» που φαίνεται να είχαν από τοπικούς μηχανισμούς, τους έδινε την αίσθηση ότι δεν κινδυνεύουν από τις διωκτικές αρχές.

Εμπλοκή ένστολων

Αίσθηση προκαλεί ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένστολοι – δύο στρατιωτικοί (ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας) που, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση κοκαΐνης σε καταστήματα της περιοχής Πλατανιά, καθώς και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται επίσης επιχειρηματίες με έντονη παρουσία στην κοινωνία της Κρήτης.

Τηλεφωνικές συνομιλίες που «καίνε»

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων βασίστηκε σε εκτεταμένες επισυνδέσεις τηλεφώνων.

Ενδεικτικό του κλίματος ασφάλειας που ένιωθαν τα μέλη είναι ότι μιλούσαν σε ανοιχτές γραμμές, χωρίς καμία προφύλαξη.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία είναι ικανά να ανατρέψουν ακόμη και προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, καθώς μέλη της οργάνωσης είχαν στο παρελθόν εμφανιστεί ως απλοί «χρήστες» ναρκωτικών και είχαν πέσει στα «μαλακά».

Πολυδιάστατη δράση

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια εκτεταμένη δράση:

Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Εκβιασμοί

Ξέπλυμα χρήματος μέσω επιχειρήσεων

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πολεμικά τουφέκια, πιστόλια και οχήματα.

Η συνέχεια στη Δικαιοσύνη

Παρά τις βαρύτατες κατηγορίες, όλα θα κριθούν στις δικαστικές αίθουσες, όπου οι συλληφθέντες θα κληθούν να αντικρούσουν τις κατηγορίες.

Η υπόθεση, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, που παρακολουθεί την αποκάλυψη ενός παράλληλου κόσμου ισχύος, χρήματος και εκφοβισμού στο νησί.