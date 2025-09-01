Logo Image

6 μαγικές φράσεις που κάνουν τα παιδιά να ακούν τους γονείς

Η συναισθηματική ασφάλεια είναι το κλειδί για τη συνεργασία, εξηγεί ειδικός στη συνειδητή γονεϊκότητα

Οι περισσότεροι γονείς ψάχνουν τρόπους για να πείσουν τα παιδιά τους να ακούσουν. Συχνά όμως η προσοχή πέφτει υπερβολικά στην άμεση υπακοή και όχι στη μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Η εμπειρία δείχνει ότι τα παιδιά ακούν πραγματικά μόνο όταν νιώθουν συνδεδεμένα και ασφαλή.

Η Reem Raouda, ειδικός στη συνειδητή γονεϊκότητα και μητέρα, μελετώντας περισσότερες από 200 σχέσεις γονέα-παιδιού, υπογραμμίζει στο CNBC ότι η συναισθηματική ασφάλεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για ουσιαστική επικοινωνία.

Παρουσιάζει έξι φράσεις που, όπως λέει, «ηρεμούν το νευρικό σύστημα του παιδιού και μετατρέπουν τη συνεργασία σε κάτι φυσικό».

1. «Σε πιστεύω»

Η αμφιβολία δημιουργεί άμυνα και ντροπή. Η πίστη στο παιδί το βοηθά να νιώσει ασφαλές και να ακούσει πραγματικά.

Παράδειγμα:
Παιδί: «Δεν έριξα τον χυμό επίτηδες!»
Γονιός: «Σε πιστεύω. Ας το καθαρίσουμε μαζί.»

2. «Ας το βρούμε μαζί»

Οι εντολές συχνά οδηγούν σε αδιέξοδο. Όταν όμως το παιδί συμμετέχει στη λύση, είναι πιο πιθανό να τηρήσει τη συμφωνία.

Παράδειγμα:
Παιδί αρνείται να μαζέψει τα παιχνίδια.
Γονιός: «Βλέπω ότι δεν θέλεις τώρα. Ας το βρούμε μαζί. Ποιο είναι το πρώτο βήμα;»

3. «Μπορείς να το νιώσεις. Είμαι εδώ»

Όταν τα παιδιά κατακλύζονται από έντονα συναισθήματα, χρειάζονται επιβεβαίωση και παρουσία, όχι λογικές συμβουλές.

Παράδειγμα:
Το παιδί κλαίει όταν πέφτει ο πύργος με τα τουβλάκια.
Αντί για «Σταμάτα, κάνεις σαν μωρό», ο γονιός λέει: «Μπορείς να το νιώσεις. Είμαι εδώ.»

4. «Ακούω. Πες μου τι συμβαίνει»

Η αίσθηση ότι κάποιος τους ακούει μειώνει την αντίσταση. Τα παιδιά θέλουν πρώτα να νιώσουν κατανοητά.

Παράδειγμα:
Παιδί: «Δεν παίζω ποτέ ξανά με τον αδερφό μου!»
Γονιός: «Ακούω. Πες μου τι συμβαίνει.»

5. «Σε ακούω. Είμαι με το μέρος σου»

Πολλά ξεσπάσματα γίνονται επειδή τα παιδιά αισθάνονται σε κόντρα με τον γονιό τους. Η φράση αυτή τα καθησυχάζει ότι δεν είναι μόνα.

Παράδειγμα:
Παιδί: «Αυτή η εργασία είναι χαζή! Δεν τη κάνω.»
Γονιός: «Σε ακούω. Είμαι με το μέρος σου. Ας βρούμε τρόπο να την κάνουμε πιο εύκολη.»

6. «Είμαι εδώ για σένα, ό,τι κι αν γίνει»

Τα λάθη συχνά πυροδοτούν ντροπή. Η ανεπιφύλακτη στήριξη διδάσκει ότι η αγάπη δεν εξαρτάται από την τελειότητα.

Παράδειγμα:
Το παιδί σπάει την κατασκευή ενός συμμαθητή και καλεί κλαίγοντας.
Γονιός: «Είμαι εδώ για σένα, ό,τι κι αν γίνει. Θα το φτιάξουμε μαζί.»

Η ουσία πίσω από τις λέξεις

Η Raouda υπογραμμίζει ότι καμία «μαγική φράση» δεν αρκεί αν ο γονιός έχει ως μόνιμο τρόπο επικοινωνίας τις φωνές και τις απειλές. Η συνέπεια, η προστασία της αξιοπρέπειας του παιδιού και η σαφήνεια στα όρια είναι οι πραγματικές βάσεις για να ακούει ένα παιδί με φυσικό τρόπο.

