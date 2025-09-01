Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα και γιορτή για πλήθος ονομάτων σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 1 Σεπτεμβρίου

Η 1η Σεπτεμβρίου είναι σημαντική ημέρα για την Εκκλησία, αφού σηματοδοτεί την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Ο όρος προέρχεται από την λατινική λέξη «indictio», η οποία σημαίνει ορισμός. Καθώς ο Σεπτέμβριος είναι εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για τον νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε οι Χριστιανοί να αποδίδουν ευχαριστίες στον Θεό.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμώνται την 1η Σεπτεμβρίου:

Ο Όσιος Συμεών ο Στυλίτης

Ο Άγιος Αμμούν ο Διάκονος και οι Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες οι Μάρτυρες

Ο Όσιος Μελέτιος ο Νέος ο εν Μυουπόλεως

Οι Άγιοι Εύοδος, Καλλίστη, Αγαθόκλεια και Ερμογένης οι Αυτάδελφοι Μάρτυρες

Ο Άγιος Ιησούς ο γιος του Ναυή ο Δίκαιος

Η Οσία Χάιδω εκ Στανού Χαλκιδικής

Οι Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες

Σήμερα τιμώνται για οι Σαράντα Παρθένες, για αυτό και το πλήθος των γυναικείων ονομάτων που έχουν την τιμητική τους.

Οι Άγιες και ο δάσκαλός τους Αμμούν, κατοικούσαν στην Αδριανούπολη της Θράκης (περιοχή που σήμερα ανήκει στην Τουρκία) τον καιρό που ο βασιλιάς Λικίνιος κυριαρχούσε στο ανατολικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ηγεμόνας της περιοχής, Βάβδος περίπου το 305 μ.Χ. τις συνέλαβε, διότι ήταν χριστιανές, και τις προέτρεψε να δηλώσουν πίστη στα είδωλα.

Η Κελσίνα, μία εξ’ αυτών, ομολόγησε την πίστη της και τις προσκάλεσε όλες στο σπίτι της μαζί και τον δάσκαλό τους για να προσευχηθούν για το μαρτύριο.

Όταν τις ανέκρινε ξανά ο ηγεμών, όλες παρέμειναν σταθερές στην πίστη τους. Με την προσευχή τους καταστράφηκαν τα είδωλα και ο ιερέας των ειδώλων ανυψώθηκε στον αέρα και έπειτα βασανίστηκε από πύρινους αγγέλους. Αυτό έδωσε την αφορμή στον Βάβδο να τις σκοτώσει, αφού τις υπέβαλε σε φριχτά βασανιστήρια.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Πλήθος ονομάτων εορτάζονται σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Ευχές ακούνε οι: