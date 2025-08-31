Logo Image

Ιωάννινα: Η στιγμή που οι άνεμοι ξηλώνουν το στέγαστρο της συναυλίας (βίντεο)

INTIME NEWS/ΠΑΠΠΑ ΒΟΥΛΑ

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:20 το απόγευμα του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν ανέβουν οι μουσικοί για την πρόβα τους

Τη στιγμή που καταρρέει η σκηνή η οποία είχε στηθεί για τη συναυλία των Βίσση, Ρέμου και Μάστορα στα Ιωάννινα, κατέγραψε κάμερα χρήστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, όταν ισχυρό μπουρίνι με σφοδρές ριπές ανέμου προκάλεσε την κατάρρευση της σκηνής που είχε στηθεί για τη συναυλία.

Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:20, λίγες ώρες πριν ανέβουν οι μουσικοί για την πρόβα τους. Εκείνη τη στιγμή επάνω στη σκηνή βρισκόταν μόνο μικρός αριθμός τεχνικών, ενώ στον χώρο υπήρχαν άνδρες ασφαλείας. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς όλοι πρόλαβαν να καλυφθούν.

