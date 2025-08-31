Logo Image

Ρίκα Διαλυνά: Η απομόνωση στην Κρήτη, η ήρεμη ζωή στα 91 της χρόνια και η χαρά για το δισέγγονο

Κοινωνία

Ρίκα Διαλυνά: Η απομόνωση στην Κρήτη, η ήρεμη ζωή στα 91 της χρόνια και η χαρά για το δισέγγονο

(Πηγή: facebook.com/ Ρίκα Διαλυνά)

Γράφει η Κάλλια Λαμπροπούλου

Πριν από μερικές ημέρες η Ρίκα Διαλυνά γιόρτασε τα 91α γενέθλιά της, επιλέγοντας να περάσει την «προσωπική της Πρωτοχρονιά» μόνο με πολύ δικούς της ανθρώπους, στην αγαπημένη της Κρήτη.

Τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε πριν στεφθεί μία από τις ωραιότερες γυναίκες της Ελλάδας (1954), πριν γνωρίσει από κοντά τον Μάρλον Μπράντο και γίνει το αντικείμενο του πόθου καλλιτεχνικά για τον Φεντερίκο Φελίνι, πριν φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο βιβλίου του Κωνσταντινουπολίτη Μενέλαου Λουντέμη…

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube