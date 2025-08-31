Καταστροφές από την κακοκαιρία – εξπρές: Θυελλώδεις άνεμοι και επέλαση 20.000 κεραυνών

Αυγουστιάτικη μπόρα με ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις έπληξε περιοχές της χώρας, κυρίως στα βορειοδυτικά, προκαλώντας καταστροφές.
Στην Καστοριά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μπουρίνι είχε ως αποτέλεσμα ζημιές σε καλλιέργειες φρούτων και φασολιών. Καταγράφονται και προβλήματα στον αστικό ιστό, καθώς οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα άνω των 100 χλμ την ώρα, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δένδρα, που έπεσαν και πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.
Στην Κέρκυρα, σε μία ώρα έπεσαν 126 χιλιοστά βροχής. Σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης από κεραυνούς, (πάνω από 20.000 έπεσαν το Σάββατο στα βοριεοδυτικά) ενώ ματαιώθηκαν 29 πτήσεις. Οι μισές κατευθύνθηκαν σε Άκτιο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, ενώ οι υπόλοιπες επέστρεψαν στον αρχικό προορισμό τους.
Στην Κοζάνη και τα Γρεβενά οι ριπές ανέμων ξεπέρασαν τα 100 χλμ και παρατηρούνται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ στα Ιωάννινα μπουρίνι γκρέμισε στέγαστρο πριν από συναυλία.
Πιο αναλυτικά:
Στην Καστοριά οι ζημιές είναι εκτεταμένες, κυρίως σε καλλιέργειες φασολιών και σε δέντρα με φρούτα. «Το γεωργικό κεφάλαιο έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν τα πάντα», ανέφεραν αγρότες στην ΕΡΤ.
Παράλληλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν όταν δένδρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Ορισμένα δένδρα καταπλάκωσαν αυτοκίνητα και διέκοψαν την κυκλοφορία σε διάφορα τμήματα.
Στην Κέρκυρα η βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, προκάλεσε πλημμύρες σε καταστήματα στην περιοχή της Σπηλιάς, ενώ ο δρόμος προς το αεροδρόμιο έγινε αδιάβατος για αρκετή ώρα.
Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω πτώσης κεραυνών, ενώ στο αεροδρόμιο ματαιώθηκαν 29 πτήσεις. Οι μισές κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικούς προορισμούς, όπως το Άκτιο, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, ενώ άλλες επέστρεψαν στον αρχικό τους προορισμό.
Η σφοδρή βροχόπτωση δεν άφησε ανεπηρέαστο το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, καθώς πλημμύρισε το κατάστρωμα.
Σύμφωνα με το epiruspost, το πλοίο επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με τα μέλη του πληρώματος να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσδεση.
Ως «ακραίο φαινόμενο» περιγράφουν οι κάτοικοι της Κοζάνης και των Γρεβενών τον «μικρό τυφώνα» που έπληξε την περιοχή. Σε αντίθεση με τα συνήθη μπουρίνια, το φαινόμενο εκδηλώθηκε χωρίς βροχή ή κεραυνούς, αλλά με θυελλώδεις ανέμους.
Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ξέσπασαν ταυτόχρονα επτά πυρκαγιές, ενώ άλλα δύο μέτωπα εκδηλώθηκαν στα Γρεβενά. Ο δυνατός άνεμος ξερίζωσε δέντρα και έσπασε κλαδιά, τα οποία έριξαν καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αρκετά σημεία έσπασαν και κολόνες, προκαλώντας γενικευμένες διακοπές ρεύματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 38 οικισμοί στο Βόιο και αρκετοί ακόμη στην Εορδαία και τα Γρεβενά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση για πολλές ώρες, ενώ τμήμα της Εγνατίας οδού αναμένεται να κλείσει προσωρινά για λόγους ασφάλειας, καθώς χρειάζονται επείγουσες παρεμβάσεις σε κατεστραμμένο αγωγό.
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, όταν ισχυρό μπουρίνι με σφοδρές ριπές ανέμου προκάλεσε την κατάρρευση της σκηνής που είχε στηθεί για μεγάλη συναυλία.
Η κατάρρευση σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:20, λίγες ώρες προτού ανέβουν οι μουσικοί για την πρόβα τους. Εκείνη τη στιγμή επάνω στη σκηνή βρισκόταν μόνο μικρός αριθμός τεχνικών, ενώ στο χώρο υπήρχαν άτομα από την ασφάλεια. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς όλοι πρόλαβαν να καλυφθούν.
Ωστόσο, ο άνεμος προκάλεσε χάος στο χώρο, εκσφενδονίζοντας τραπέζια, τέντες και σκαλωσιές, ενώ ο πανάκριβος εξοπλισμός ήχου και φωτισμού μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Η ζημιά υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η ίδια εταιρεία επιχειρεί να διοργανώσει συναυλία στα Ιωάννινα και η εκδήλωση ματαιώνεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Όπως σχολίασαν παριστάμενοι, «από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή».