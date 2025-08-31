Καταστροφές από την κακοκαιρία – εξπρές: Θυελλώδεις άνεμοι και επέλαση 20.000 κεραυνών

Στην Καστοριά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μπουρίνι είχε ως αποτέλεσμα ζημιές σε καλλιέργειες φρούτων και φασολιών. Καταγράφονται και προβλήματα στον αστικό ιστό, καθώς οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα άνω των 100 χλμ την ώρα, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δένδρα, που έπεσαν και πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Στην Κέρκυρα, σε μία ώρα έπεσαν 126 χιλιοστά βροχής. Σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης από κεραυνούς, (πάνω από 20.000 έπεσαν το Σάββατο στα βοριεοδυτικά) ενώ ματαιώθηκαν 29 πτήσεις. Οι μισές κατευθύνθηκαν σε Άκτιο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, ενώ οι υπόλοιπες επέστρεψαν στον αρχικό προορισμό τους.

Στην Κοζάνη και τα Γρεβενά οι ριπές ανέμων ξεπέρασαν τα 100 χλμ και παρατηρούνται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ στα Ιωάννινα μπουρίνι γκρέμισε στέγαστρο πριν από συναυλία.