Κρήτη: 48 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιασμούς.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εγκλημάτων Χανιών με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ