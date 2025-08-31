Διακινούσαν κοκαΐνη σε χώρες της Ευρώπης – 5 συλλήψεις, κέρδη άνω των 5 εκατ. ευρώ

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, που εμπλέκεται στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, σε χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, έφθασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις 28 Αυγούστου, συνελήφθησαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 2 Έλληνες, 52 και 62 ετών, ενώ στη Γερμανία συνελήφθησαν Έλληνας και 2 αλλοδαποί, 66, 28 και 27 ετών αντίστοιχα, και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Επιπλέον, στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 2 άτομα, ηλικίας 53 και 57 ετών, καθώς και άλλα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που προήλθαν από το Γραφείο DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναπτύχθηκε συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές, αναφορικά με τη δράση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει πολυμελή, επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους.

Στην πράξη, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών, είτε μεταφέροντας νόμιμο εμπόρευμα προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής τους στην Ισπανία, προκειμένου εκεί να παραλαμβάνονται οι ποσότητες των ναρκωτικών, είτε χρησιμοποιώντας στα φορτηγά αυτά ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.

Τα φορτηγά οχήματα ήταν κατά κύριο λόγο ταξινομημένα στη Βουλγαρία, σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, με οδηγούς ελληνικής ή βουλγαρικής υπηκοότητας.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

ο 53χρονος είχε αναλάβει τον γενικό συντονισμό των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα και τις επαφές που διέθετε ως αυτοκινητιστής. Επιπλέον, στρατολογούσε οδηγούς οχημάτων και έβρισκε τα επίμαχα φορτηγά, κατάλληλα εξοπλισμένα με ειδικές κρύπτες ναρκωτικών ουσιών. Αναλάμβανε τις επαφές με τους προμηθευτές και συντόνιζε τους οδηγούς των φορτηγών με σκοπό να έρχονται σε επαφή κατ’ εντολή του με τους παραλήπτες των ναρκωτικών για την παράδοσή τους σε αυτούς

ο 66χρονος ήταν άμεσος συνεργάτης με τον 53χρονο, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, μετέφερε και παρέδιδε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία σε χώρες της Ευρώπης, στους παραλήπτες

ο 52χρονος είχε αναλάβει τη διάθεση οδηγών, καθώς και φορτηγών οχημάτων της εταιρείας που διαθέτει στην Βουλγαρία σε μέλη της οργάνωσης, καθώς και της εύρεσης νόμιμων φορτίων προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής των φορτηγών οχημάτων στην Ισπανία και στις χώρες παράδοσης των ναρκωτικών

ο 57χρονος, ως άμεσος συνεργάτης του 52χρονου, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, παραλάμβανε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους σε χώρες της Ευρώπης,

ο 28χρονος και ο 27χρονος είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών σε προκαθορισμένα σημεία με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους, κατά περίπτωση, στους τελικούς διακινητές.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, συνελήφθησαν σε περιοχή της Γερμανίας ο 66χρονος, 28χρονος και 27χρονος, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους για λογαριασμό του 53χρονου, καθώς και άλλων μελών της οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, εντός φορτηγού αυτοκινήτου και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους περίπου 300 κιλών.

Περαιτέρω, μεσημβρινές – απογευματινές ώρες της 28ης Αυγούστου σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνελήφθησαν οι 62χρονος και 52χρονος, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους και για λογαριασμό άλλου μέλους της οργάνωσης κατά περίπτωση, ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στη Χώρα μας και στη Γερμανία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 300 κιλών

κοκαΐνη βάρους 31,03 γραμμαρίων

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 19,4 γραμμαρίων

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

συσκευή κινητής τηλεφωνίας

4 κουτιά συσκευασίας κινητών τηλεφώνων

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και

38.980 ευρώ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.